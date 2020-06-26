Президент России Владимир Путин в эфире телеканала Россия 1 рассказал, что у такой меры поддержки, как прямые выплаты, были противники. Материальную помощь населению государство оказывало во время пандемии коронавируса.

Президент России Владимир Путин в эфире телеканала "Россия 1" рассказал, что у такой меры поддержки, как прямые выплаты, были противники. Материальную помощь населению государство оказывало во время пандемии коронавируса.По словам российского лидера, он оценивает нынешний кризис как один из наиболее масштабных. "Действительно, довольно тяжелый", — отметил Путин.В анонсе специального выпуска программы "Москва. Кремль. Путин" глава государства дал откровенные ответы на ряд вопросов. Президент обсудил с журналистом Павлом Зарубиным ключевые решения, принятые во время пандемии, а также рассказал, как именно добился выплат врачам.Смотрите эксклюзивные кадры и сенсационные детали — в специальном выпуске программы "Москва. Кремль. Путин" уже в это воскресенье, 28 июня, в 22:00.