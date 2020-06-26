Для Лизы Сипягиной это стало первым голосованием

25 июня Губернатор Владимирской области Владимир Сипягин вместе с дочерью Елизаветой приняли участие в голосовании по поправкам в Конституцию РФ. Губернатор в очередной раз напомнил о важности вносимых изменений.«Поправки в Конституцию, за которые я проголосовал, имеют огромное значение для нашей страны. Они дают нам уверенность в будущем. Нам предлагается изменить баланс власти. Новыми поправками распределяется власть между Президентом, депутатами, которых мы с вами выбираем, и судебной властью. Так, чтобы они контролировали друг друга и страховали от ошибок. Вместо точки опоры создаётся полноценная площадь опоры, сильная, устойчивая государственная конструкция», - подчеркнул Владимир Сипягин.Глава региона в очередной раз подчеркнул, что обнуление президентских сроков в первую очередь нужно не Президенту РФ Владимиру Путину, а нам с вами:«Если к концу президентского срока Владимира Владимировича в 2024 году Россия столкнётся с угрозой своей безопасности – а мы видим, что сейчас происходит в мире, – уверен, сами граждане захотят, чтобы у руля остался сильный и опытный лидер, который гарантирует нам мир и стабильность, как он делал все эти годы. Это не Путину нужно, это нам с вами нужна уверенность в будущем».Проголосовав, своё мнение также высказала Лиза Сипягина, для которой это стало первым голосованием в жизни:«Любое голосование – это важное событие в жизни каждого из нас. Когда тебе предоставляется право выбора, ты не можешь остаться в стороне. Для меня это первое голосование, потому что я стала совершеннолетней совсем недавно. Очень волнуюсь, но я очень рада, что мой голос – учитывается».Напомним, голосование продлится до 1 июля включительно. Отдать свой голос можно в любом из 985 участков, подготовленных во Владимирской области. Либо сделать это прямо из дома, обратившись в свой участок или на портале Госуслуг.