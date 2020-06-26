Telegram должна будет вернуть инвесторам $1,19 миллиарда, привлеченных на запуск блокчейн-платформы Telegram Open Network (TON) с криптовалютой Gram, а также в течение 30 дней выплатить штраф в размере $18,5 миллиона

Telegram должна будет вернуть инвесторам $1,19 миллиарда, привлеченных на запуск блокчейн-платформы Telegram Open Network (TON) с криптовалютой Gram, а также в течение 30 дней выплатить штраф в размере $18,5 миллиона. На таких условиях было заключено мировое соглашение между компанией Павла Дурова и Комиссией по ценным бумагам и биржам (SEC), пишет Coindesk.Тяжба между SEC и Telegram длилась с осени прошлого года. В результате суд встал на сторону американского регулятора, постановив, что Gram - это ценная бумага, продажа которой инвесторам не была оформлена соответствующим образом, и запретил запуск криптоплатформы.Вместе с этим в SEC озвучили условия на случай, если Telegram вернется с идеей нового блокчейн-проекта. Если компания захочет выпустить криптовалюту или другой подобный цифровой актив в течение ближайших трех лет, то должна будет уведомить об этом регулятора не позднее чем за 45 дней до даты предполагаемого запуска.Дуров объявил о закрытии проекта TON в прошлом месяце. Вынесенный американским судом запрет на криптоплатформу Telegram, заявил он, доказывает финансовую и технологическую зависимость других государств от США.