Крупный пожар в новостройке. Накануне вечером горела семнадцатиэтажка на Нижней Дуброве возле парка «Дружба». Полыхала одна из квартир на 14-м этаже. Судя по видео очевидцев, огонь

Крупный пожар в новостройке. Накануне вечером горела семнадцатиэтажка на Нижней Дуброве возле парка «Дружба». Полыхала одна из квартир на 14-м этаже. Судя по видео очевидцев, огонь охватил помещение полностью — языки пламени вырывались из окон. На место прибыли спасатели. Чтобы добраться до горящей квартиры, пожарного поднимали на автоколенчатом подъёмнике, он предназначен для тушения пожаров в