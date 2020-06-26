Во Владимирской области — сразу 4 новых смерти от КОВИДа. Как сообщает федеральный портал Стопкоронавирус.рф , за последние сутки в нашем регионе зафиксировано сразу 4 летальных исхода

Во Владимирской области — сразу 4 новых смерти от КОВИДа. Как сообщает федеральный портал Стопкоронавирус.рф , за последние сутки в нашем регионе зафиксировано сразу 4 летальных исхода из-за коронавируса. Это много, но такая цифра уже встречалась в статистике по ежедневному приросту смертей. Так что антирекорд мы в этот раз не побили. Общее количество смертей от