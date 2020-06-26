Голосование пройдёт до 1 июля

25 июня во Владимирской области для голосования по поправкам в Конституцию РФ открылось 985 участков, которые будут ежедневно с 8.00 до 20.00 принимать голосующих.В Белом доме сообщают, что уделили большое внимание безопасности здоровья граждан. На каждом участке проводится регулярная дезинфекция, при входе всем мерят температуру, а также дезинфицируют обувь и руки. Всем пришедшим выдают маски и перчатки, но даже несмотря на это, внутри помещений созданы все условия для минимального контакта между людьми.Для голосующих также предусмотрены одноразовая ручка, кабинка без передних шторок и специальные ограничительные линии.Напомним, что каждый желающий может проголосовать, не выходя из дома. Для этого нужно до 17.00 1 июля обратиться в свою участковую комиссию по телефону или через родственников.Роспотребнадзор рекомендует:- собираясь на участок для голосования, возьмите с собой паспорт, маску, перчатки и собственную ручку;- на месте соблюдайте дистанцию 1,5–2 м;- маску придётся на время снять для идентификации личности по документу. При этом давать свой паспорт в руки члену участковой комиссии не нужно;- находитесь в помещении для голосования не более 10-15 минут;- не касайтесь стенок в кабине для голосования;- на выходе использованные одноразовые маску и перчатки выбросьте в закрывающийся крышкой контейнер, обработайте руки антисептиком.