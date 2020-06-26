Столичный водитель за рулем каршерингового автомобиля перепутал съезды на развязке и оказался на встречной полосе на МКАД. Проехав несколько сот метров, он исправил свою ошибку, но это не спасло нарушителя от блокировки профиля.

Столичный водитель за рулем каршерингового автомобиля перепутал съезды на развязке и оказался на встречной полосе на МКАД. Проехав несколько сот метров, он исправил свою ошибку, но это не спасло нарушителя от блокировки профиля."Как только прогрузилось обновление карт в навигации его смартфона, он съехал на свою полосу движения. Со слов водителя, он растерялся и не сразу понял свою ошибку", — цитирует сообщение "Делимобиля" радиостанция "Говорит Москва".До этого водитель ни разу не нарушал правила во время использования сервиса проката автомобилей. Теперь же ему грозит лишение прав — оператор каршеринга передал трекинговые данные в ГИБДД, а профиль клиента был быстро заблокирован.