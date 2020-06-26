Будут судить за смертельное ДТП. В Гороховце в суд направлено уголовное дело по факту аварии с участием микроавтобуса. Напомним, трагедия произошла в марте этого года на 335 км трассы М-7.

Будут судить за смертельное ДТП. В Гороховце в суд направлено уголовное дело по факту аварии с участием микроавтобуса. Напомним, трагедия произошла в марте этого года на 335 км трассы М-7. Следствием установлено, что 36-летний водитель микроавтобуса «Мерседес» с номерами Чувашской республики, находясь в утомленном состоянии, влетел в большегруз «Мерседес Бенц», стоявший на светофоре. На момент