В знойные дни в центре Велес для медведя Носика организовали водные процедуры. Сотрудники питомника сняли купание косолапого на видео и выложили кадры в социальные сети.

Уже неделю в Санкт-Петербурге стоит жаркая погода. От нее страдают не только горожане, но и животные. В эти дни сотрудники Центра диких животных "Велес" спасали от жары медведя Носика. Видео из соцсети показали на канале "Россия 1".Душевую для Носика работники Центра соорудили сами. Всего-то большой железный контейнер и шланг с небольшой струей воды, прикрепленный к стойке. Конечно, расход воды увеличился значительно, зато какая радость косолапому. Он и шею подставляет, и пьет, и лапы мочит в холодной воде.Однако, информирует ГТРК "Санкт-Петербург", по прогнозам синоптиков жара покинет северную столицу к концу рабочей недели. Установится комфортная температура — плюс 20 градусов.