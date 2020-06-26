Волонтеры из Обнинска, Калуги, Жуковского и Боровского районов приняли участие в телемосте с главой государства. Разговор с Владимиром Путиным состоялся online с места проведения учений поисково-спасательного движения Лиза Алерт в Жуковском районе.

Калужские волонтеры-спасатели попросили Путина разрешить поиск пропавших с помощью геолокации. Онлайн встреча с президентом прошла накануне. В телемосте участвовали волонтеры из Калуги. Обнинска, Жуковского и Боровского районов.Несколько предложений по улучшению поисковой деятельности в нашей стране высказали калужские добровольцы. Как уточняет ГТРК "Калуга", выходящая в эфир на канале "Россия 1", ребята предлагают искать пропавших, использую геолокацию. Пока этот метод доступен только с разрешения суда.Кроме того, представитель калужского отделения "Лизы Алерт" Григорий Сергеев рассказал — о чем еще беседовали с главой государства. Так, шла речь о выделение средств добровольческим центрам для обучения новичков поискам людей, оптимизации технической поддержки, а также создание федеральной базы. В целом Владимир Путин подчеркнул, как важна деятельность волонтеров и обещал посодействовать в предложенных направлениях.