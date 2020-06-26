Полицеские задержали вооруженных налетчиков. Трое мужчин ворвались в частный дом Воронежа и обокрали 26-летнюю хозяйку в ее присутствии. Грабители были в масках. Известно, что нападение было совершено ради денег и украшений.

В Воронеже сотрудники полиции задержали вооруженных налетчиков. Трое мужчин ворвались в частный дом и обокрали 26-летнюю хозяйку в ее присутствии. Грабители были в масках. Об этом сообщила ГТРК "Воронеж", выходящая в эфир на телеканалах "Россия 1" и "Россия 24", со ссылкой на пресс-службу регионального ГУ МВД.Инцидент произошел около 00 часов ночи. Злоумышленники подъехали к одному из домов в переулке Измайловском и постучали в дверь. Им открыла ничего не подозревавшая хозяйка. Угрожая оружием, мужчины вынесли два телевизора, ювелирные украшения и деньги на сумму 200 тысяч рублей.После нападения девушка вызвала полицейских. Правоохранители оперативно установили личности налетчиков и вскоре они были задержаны. Известно, что мужчины ранее уже были судимы. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 162 УК РФ "Разбой". Она предполагает лишение свободы на срок до 12 лет.Напомним, аналогичное нападение произошло в селе Щучье в 2018 году. Тогда был ограблен дом депутата Александра Рыбенко. Преступление было тщательно спланировано, а роли грабителей четко распределены. Участники ОПГ специально приехали в регион, чтобы совершить разбой. Все они были в масках.В результате от рук разбойников пострадали все члены семьи народного избранника. Но больше всего пострадал сам Александр, его пытали с помощью утюга. Из особняка были вынесены ценности на 4 миллиона рублей и коллекция оружия депутата-миллионера. Через год появилась информация, что подозреваемые в групповом разбое задержаны, всего 8 человек. Одного из них все еще разыскивает полиция.