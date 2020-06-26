Вопрос о возобновлении массовых мероприятий в столице будет решаться не раньше июля. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в интервью телеканалу Россия 24. Он отметил, что всем уже хочется вернуться к ярким фестивалям, но пока это рано делать.

Вопрос о возобновлении массовых мероприятий в столице будет решаться не раньше июля. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в интервью телеканалу "Россия 24".Москвич задал главе города вопрос, когда в столице снова начнут проводить фестивали. Собянин ответил, что всем уже хочется вернуться к ярким фестивалям, потому что полноценная городская жизнь сегодня уже плохо представляется без этого​​​. Однако, по его мнению, пока это рано делать."Поэтому давайте посмотрим, как будет складываться ситуация, и в июле обязательно вернемся к этому вопросу", — сказал Собянин.В интервью Собянин коснулся вопроса туризма. Он напомнил, что 1 июля в стране открывается курортный сезон. И в Москве уже работают многие туристические агентства. "Работают рестораны, магазины — это одна из привлекательных для туристов фишек", — сказал он. Однако пока приезд организованных групп в столицу будет ограничен.Также мэр отметил, что пока многим сложно возвращаться к нормальной жизни после трех месяцев самоизоляции."Мы ожидаем какого-то подвоха, боимся, вдруг что-то пойдет не так, а вдруг будет всплеск коронавируса в Москве и так далее", — сказал мэр​​​. По его словам, такие тревоги обоснованы, так как в некоторых регионах мира ситуация остается тревожной.Но сегодня уже невооруженным взглядом видно, что жизнь в полной мере возвращается в город. Появились пробки на дорогах, объем трафика, включая общественный и личный транспорт, составляет примерно 90 процентов от прошлогоднего трафика.Мэр напомнил, что уже открылись парки, скверы, рестораны, кафе, уличные веранды заполнились людьми, работают торговые центры, прошел Парад Победы. "И конечно, необходимо анализировать, что же происходит, насколько это повлияло на эпидемиологическую ситуацию в городе", — сказал мэр Москвы.