На Приморье в пятницу обрушились сильные ливни. В регионе объявлено штормовое предупреждение. Сегодня днем 26 июня и в ночь на 27 июня в крае дожди продолжатся. Коммунальные службы принимают меры для быстрого сброса воды и расчищают засоры на отдельных участках ливневой канализации.

Сильные ливни обрушились на Приморье в пятницу, объявлено штормовое предупреждение. Сегодня днем 26 июня и в ночь на 27 июня в крае дожди продолжатся. Во Владивостоке местами ожидаются очень сильные осадки с количеством более 50 миллиметров менее чем за 12 часов.Коммунальные службы принимают меры для быстрого сброса воды и расчищают засоры на отдельных участках ливневой канализации. Однако ливни такой силы, что вода начала литься в подъездах и проникать в квартиры. Как сообщает "Вести: Приморье", жители дома по улице Вторая Промышленная, 6 Владивостока выложили в сеть кадры дождя в подъезде.Пользователи эмоционально комментируют увиденное.- Вот это душ, а что крыши вообще нет?- У моей бабули в бараке такого никогда не было.- Вы даже не можете представить, как у нас льет в подъезде!Отметим, по адресу улица Новожилова, 27 аналогичная ситуация, сильный дождь проник в помещение. По улицам Пограничной и Светланской из-за затопления ограничили проезд. Более сотни домов во Владивостоке остались без света и воды.Что касается улицы Пограничной, этот участок топит дождями постоянно. Машины, преодолевая водную преграду, теряют свои номера. Кто-то из неравнодушных горожан собрал их и выставил в ряд, чтобы владельцы могли за ними вернуться. Очевидцы говорят, что в городе появилось "кладбище" автомобильных госномеров.Кроме того, на улице Невельского очередной автомобиль утонул в огромной луже."Товарищ с разгона влетел туда. Волна выше крыши! И поплыл, в прямом смысле. Это, ребята, жесть! Чем думал человек, непонятно. Не знаю, вытащить его или нет? Головой же надо думать", — рассуждает очевидец происшествия.А в Артёме часть строящегося пешеходного тротуара рухнула под напором стихии. Строители не подумали о водоотводе. В итоге паводком подмыло строящийся тротуар.Пик непогоды во Владивостоке ожидается с 16 до 19 часов, сообщают "Вести:Приморье" в эфире телеканала "Россия 24". Согласно уточненным данным, интенсивность осадков составит не менее 15 миллиметров за 3 часа.