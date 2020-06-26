На минувшей неделе в Европе зафиксирован рост числа новых случаев заражения коронавирусом. Об этом заявил директор Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения Ханс Клюге.

На минувшей неделе в Европе зафиксирован рост числа новых случаев заражения коронавирусом. Об этом заявил директор Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения Ханс Клюге.В тридцати странах региона за последние две недели наблюдалась неутешительная динамика по коронавирусу. По словам Клюге, в одиннадцати из них быстрое распространение COVID-19 может стать поводом для возобновления эпидемии. Представитель ВОЗ обратил внимание на то, что если не остановить начавшийся процесс, то он вновь подтолкнет системы здравоохранения ряда европейских стран к "краю пропасти", сообщает РИА Новости.Ханс Клюге и ранее говорил, что снятие введенных ранее ограничений может создать риск новых вспышек коронавируса.Что касается России, то в стране в общей сложности зафиксировано 613 994 человека, которые заразились инфекцией. За последние сутки, по данным оперштаба на 25 июня, было выявлено 7 113 новых случаев заболевания.Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что в столице за неделю количество больных коронавирусом снизилось на 37 процентов.