В Орле в онлайн формате проходят 27-е Тургеневские чтения. Пандемия COVID-19 внесла коррективы, однако, совсем отказываться от проведения мероприятия не стали. А завтра - в день Всероссийского Тургеневского праздника музей-заповедник Тургенева Спасское-Лутовиново приглашает к себе.

В Орле в онлайн формате проходят 27-е Тургеневские чтения. Пандемия COVID-19 внесла коррективы, однако, совсем отказываться от проведения мероприятия организаторы не стали. Тем более в 2020 году отмечают 200-летия писателя.Заведующая музеем И.С.Тургенева Елена Мельник рассказала, что темой чтений в этом году будут дворянские гнезда и их жители."Классик подчеркивал значение дворянской усадьбы в истории и культуре России. Дворянская усадьба становится колыбелью русской культуры в пору золотого XIX века, когда зарождалась великая русская литература", — отмечает Елена Мельник.Как передает ГТРК "Орел", выходящая в телеэфир на канале "Россия 1", в конференции принимают участие все причастные к Ткргеневу города, в том числе Москва, Петербург, Спасское-Лутовиново, Бежин луг и Орел. А также представители от Перми и Воронежа. Звучали доклады ведущих ученых из региональных университетов.Отметим, 27 июня — день Всероссийского Тургеневского праздника. Музей-заповедник Тургенева "Спасское-Лутовиново" приглашает на "Тур-конструктор выходного дня". Гостей ждут две экскурсии. А еще два квеста, лекция, викторина и мастер-классы. Также можно будет покататься в конном экипаже и на лодке и сыграть в крокет.