Компания Microsoft представила концентратор Travel Adapter для удаленных сотрудников и путешественников

Компания Microsoft представила концентратор Travel Adapter для удаленных сотрудников и путешественников. Благодаря ему пользователи, находясь в дороге, смогут подключать к ноутбуку на Windows практически что угодно - мониторы, сетевые кабели, клавиатуры и другую периферию.Набор разъемов "стыковочной станции" включает USB-C, два USB 3.1, Gigabit Ethernet, VGA и HDMI 2.0 (для вывода изображения с качеством 4K на 60 Гц). Заявлена совместимость Travel Adapter со всеми устройствами с портом USB-C, рассказали Вестям.Ru в пресс-службе.Новинка уже доступна в интернет-магазинах. Купить Travel Hub (модель SWV-00010) можно за 7100 рублей.