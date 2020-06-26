Игроки хоккейного клуба Тампа-Бэй Лайтнинг приступили к тренировочным занятиям впервые после вспышки коронавируса в команде. Ранее в команде было зафиксировано пять случаев заражения COVID-19, но имена заразившихся не разглашались.

Игроки хоккейного клуба "Тампа-Бэй Лайтнинг" приступили к тренировочным занятиям впервые после вспышки коронавируса в команде. Ранее в команде было зафиксировано пять случаев заражения COVID-19, но имена заразившихся не разглашались.Теперь тренировочный центр "молний" открыт и хоккеисты имеют возможность продолжить подготовку к возобновлению сезона. Как сообщает североамериканский журналист Крис Джонстон, в "Тампе" тренируются небольшими группами.Напомним, что в "Тампе-Бэй" выступают три хоккеиста из России: Никита Кучеров, Андрей Василевский и Михаил Сергачев, который, к слову, вскоре после вспышки вируса заявил, что у него инфекции выявлено не было.