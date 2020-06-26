Правительство Японии сделало РФ представление в связи с геологическим исследованием в Охотском море, которое должно проводиться в том числе в водах рядом с южной частью Курильской гряды. Об этом сообщил генеральный секретарь кабинета министров Ёсихидэ Суга.

Правительство Японии сделало России представление в связи с геологическим исследованием в Охотском море.Генеральный секретарь японского кабмина Ёсихидэ Суга заявил, что Япония всегда пристально наблюдает за действиями России вокруг четырех северных островов. Речь идет о Кунашире, Итурупе, Шикотане и группе островов, которую в Японии называют Хабомаи. По его словам, исследования в Охотском море, которые должны проводиться в том числе в водах рядом с южной частью Курильской гряды, являются "неприемлемым и не соответствующим позиции нашей страны по четырем северным островам".В российском посольстве в Токио подтвердили факт получения подобного обращения от Японии."По информации Токио, маршрут следования российского исследовательского судна проходит через эксклюзивную экономическую зону Японии. О факте обращения доложено в Москву. Ведется уточнение реальной ситуации", — сообщили ТАСС в посольстве.Также там напомнили, что южные Курилы находятся под суверенитетом России на законных основаниях, поэтому проблем для исследовательской деятельности нет, о чем была уведомлена японская сторона.Япония оспаривает принадлежность России южной части Курил. Весь архипелаг был включен в состав Советского Союза после Второй мировой войны.