Явка на онлайн-голосовании по поправкам к Конституции достигла 50,94 процента. Об этом сообщил заместитель председателя Общественной палаты Москвы Алексей Венедиктов. Пересекли экватор (606 тысяч избирателей), - отметил он.

Явка на дистанционном электронном голосовании по поправкам в Конституцию РФ составила 50,94 процента. Об этом сообщил заместитель председателя Общественной палаты Москвы Алексей Венедиктов. "Пересекли экватор (606 тысяч избирателей)", - отметил он.Онлайн-голосование началось в четверг в 10:00 по московскому времени, в нем могут принять участие жители Москвы и Нижегородской области, которые заранее подали заявки. Ранее сообщалось, что всего было подано около миллиона заявлений от москвичей и почти 140 тысяч - от нижегородцев. Само дистанционное электронное голосование продлится с 25 по 30 июня.Накануне также открылось почти 100 тысяч участков по всей стране. Проголосовать можно до 1 июля. Глава Роспотребнадзора Анна попова заверила, что на участках соблюдаются все жесткие санитарные требования.