Накачка Украины американским оружием усугубит конфликт на юго-востоке страны и подогреет реваншистские настроения в Киеве. Так официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала поставку очередной партии ракетных комплексов Javelin.

Накачка Украины американским оружием усугубит конфликт на юго-востоке страны и подогреет реваншистские настроения в Киеве. Так официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала поставку очередной партии ракетных комплексов Javelin, сообщает агентство "Интерфакс".Совместные учения Украины и США, а также присутствие американских инструкторов на украинских полигонах – это грубейшее нарушение минских договоренностей, добавила Захарова.Напомним, ранее Минобороны Украины сообщило, что 16 июня из США прибыла вторая партия противотанковых ракетных комплексов FGM-148E Javelin. Общая стоимость ПТРК – около 27 миллионов долларов.