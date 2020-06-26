Президент Украины Владимир Зеленский потребовал найти комплексное решение проблемы с наводнениями в западных областях страны. Требование было обращено к правительству и прозвучало во время совещания на тему чрезвычайной ситуации в Ивано-Франковской области.

Президент Украины Владимир Зеленский потребовал найти комплексное решение проблемы с наводнениями в западных областях страны. Требование было обращено к правительству и прозвучало во время совещания на тему чрезвычайной ситуации в Ивано-Франковской области. Ранее сообщалось, что там после продолжительных дождей разрушено 110 километров дорог и более 90 мостов, нарушено транспортное сообщение с 34 населенными пунктами, погибли три человека, один пропал без вести. Пострадали также Черновицкая, Львовская и Закарпатская области, в них тоже объявлен режим ЧС.Зеленский озвучил суммы, ежегодно выделяемые из бюджета на ликвидацию последствий наводнений. По его данным, это от 500 до 800 миллионов гривен (1,3—2 миллиарда рублей), а в 2020 году траты могут превысить миллиард гривен (2,6 миллиарда рублей). "Время найти системное решение, а не терять ежегодно людей и деньги", — потребовал Зеленский. В числе прочих мероприятий, планируется укрепить берега Днестра и Тисы, а для этого "разработать настоящую большую программу с привлечением иностранного опыта".