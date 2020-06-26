Семь человек погибли в результате землетрясения в мексиканском штате Оахака, сообщил губернатор Алехандро Мурат и выразил семьям погибших свои глубокие соболезнования.

Семь человек погибли в результате землетрясения в мексиканском штате Оахака, сообщил в "Твиттер" губернатор Алехандро Мурат и выразил семьям погибших свои глубокие соболезнования.Дорожная инфраструктура восстановлена. Чиновник сообщил, что электросети работают на 95%, а вот в некоторых муниципалитетах водопровод и канализация полностью вышли из строя.Более 2 тысяч домов, 55 учебных заведений повреждены. К счастью, больницы, принимающие коронавирусных пациентов, повреждены незначительно и могут принимать пациентов.Туристическая инфраструктура почти не пострадала, передает РИА Новости.Как сообщалось, сильное землетрясение произошло во минувший вторник, 23 июня, на юге Мексики. Его эпицентр располагался в 23 километрах южнее города Крусесита в штате Оахако. Позже были зафиксированы 447 повторных толчков, самый мощный из которых — магнитудой 4,6.