Сто десять человек погибли и 32 получили ожоги в Индии от ударов молний. Премьер-министр Нарендра Моди выразил соболезнования в связи с гибелью людей и поручил оказать помощь.

Сто десять человек погибли в Индии за последние два дня от ударов молний.Инциденты произошли в штатах Бихар и Уттар-Прадеш. Кроме того, еще 32 человека получили ожоги от молний: 20 человек - в Бихаре, и 12 – в Уттар-Прадеше.Премьер-министр Нарендра Моди выразил соболезнования в связи с гибелью людей. Власти штатов занимаются оказанием чрезвычайной помощи и призывают людей как можно дольше оставаться дома во время непогоды. Родственники погибших получат выплаты в 400 тысяч рупий, передает РИА Новости.Между тем департамент погоды прогнозирует продолжение осадков в штате Уттар-Прадеш. Сильные грозы обрушатся на все районы штата в течение ближайших дней.