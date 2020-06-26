26.06.2020

2020-06-26 20:25:03

Жильцам многоэтажки во Владимире мешает новая дорога на Сперанского

Удобство для одних, неприятности для других. Жители дома 1 на улице Сперанского во Владимире недовольны новой дорогой. Вернее, неприятностями для их дома, которая принесет долгожданная трасса.

Дорогу в этом месте весь город ждал практически 50 лет. Перемычка между улицей Сперанского и Чапаева сможет разгрузить магистраль на Верхней Дуброве. Проект новой развязки разрабатывали долго, за это время на улице Сперанского успели построить многоэтажный дом. Теперь на месте пожарного выезда будет новая дорога.

Александра Кошенова, жительница дома №1, ул. Сперанского: "Мы оплатили установку забора, облагородили нашу территорию. Потом оказалось, что будет проходить проект, который лишает нас второго выезда, оставляя нам вместо большого пожарного выезда 1,5 метра ,и то по брусчатке".



Сейчас к дому остался один подъезд, через арку. Там должны проезжать и грузовики, в том числе спецтранспорт и мусорные машины. Для последних путь к контейнерам напоминает больше квест, добраться да них очень сложно, зачастую коммунальщики убирают мусор вручную. А совсем недавно во дворе прорвало трубу, трактор и куча песка загородили проезд на несколько часов, проехать никто не мог, рассказывает Александра. Так же площади в доме снимает детский развивающий центр, потеря выезда скажется и на его работе.

Алексей Чирков, арендатор площади в доме №1, ул. Сперанского: "То что во время строительства выезда не будет, мы предполагали. Но то что его не будет и после завершения - это, конечно, очень плохо. Нас на данный момент посещает уже больше 300 детей, и стоянка прямо жизненно необходима. Не только с точки зрения комфорта, но и безопасности".



В городской администрации Вестям прокомментировали, что разрешение на строительство дома выдавалось при условии временного пользования выездом. До начала строительства развязки.

Игорь Ефремов, замначальника управления по связям с общественностью и СМИ администрации г. Владимира: "Мы напоминаем жителям, что застройщик был извещен об этих условиях. Жители, по идее, должны были быть извещены об этих условиях застройщиком на этапе передачи земельного участка от застройщика собственникам дома. Она нужна для общегородских нужд. То есть мы в своем праве".

И все же изменения возможны, говорят в мэрии. Сейчас во Владимире разрабатывается единая схема организации дорожного движения. Она учитывает все улицы, перекрестки, светофорные объекты, парковки. Авторы проекта представят схему на публичное обсуждение в конце июля. Чтобы горожане смогли высказать замечания и внести предложения. Этим правом могут воспользоваться и жители дома на Сперанского, 1.

Екатерина Таманова, Александр Чунаев

Вести-Владимир.