Жительница Владимира получит компенсацию после чрезвычайного происшествия в феврале 2019 года. Тогда в гаражном кооперативе Восточный-2 на нее напала стая собак. Свое решение по делу вынес Фрунзенский суд. Теперь Управление ЖКХ Владимира обязано компенсировать пострадавшей моральный вред, а также оплатить проведение экспертизы.

Жительница Владимира получит компенсацию после чрезвычайного происшествия в феврале 2019 года. Тогда в гаражном кооперативе "Восточный-2" в Добром на нее напала стая собак, напоминает ГТРК "Владимир", выходящая в эфир на телеканалах "Россия 1" и "Россия 24".Женщина оказалась в реанимации, до сих ей приходится проходить лечебные процедуры. Как выяснили эксперты, укусы собак нанесли тяжкий вред ее здоровью. Свое решение по делу вынес Фрунзенский суд. Теперь Управление ЖКХ Владимира обязано компенсировать пострадавшей моральный вред — 480 000 рублей. Супруг и несовершеннолетняя дочь женщины получат по 60 000. К роме того, УЖКХ обязали оплатить расходы на проведение экспертизы — ее размер составил 51 870 рублей.Как известно, прошлой зимой участились нападения бродячих собак на жителей города. Чаще всего жалобы поступали из Фрунзенского района. Один случай закончился трагически — погиб молодой человек.