Центризбирком будет разбираться с ситуацией, в которой журналисту Дождя Павлу Лобкову удалось дважды проголосовать по поправкам в Конституцию. Об этом рассказал заместитель председателя ЦИК Николай Булаев.

Центризбирком будет разбираться с ситуацией, в которой журналисту "Дождя" Павлу Лобкову удалось дважды проголосовать по поправкам в Конституцию. Об этом рассказал заместитель председателя ЦИК Николай Булаев.Ранее на сайте "Дождя" появилась информация, согласно которой Лобков смог дважды внести свой голос по поправкам в Конституцию. Сначала он это сделал на своем участке в Москве, затем онлайн.Николай Булаев прокомментировал инцидент. По его словам, это возможно, если кто-то не выполняет свои должностные обязанности. Например, те, кто записался на дистанционное голосование, должны быть вычеркнуты из списков голосующих на своем избирательном участке, сообщает ТАССЗампредседателя Центризбиркома отметил, что они разберутся в случившемся. Московская городская избирательная комиссия найдет человека, который не выполнил свои обязанности. В отношении него будет принято соответствующее решение.Председатель ЦИК Элла Памфилова, в свою очередь, назвала действия Павла Лобкова провокацией. По ее словам, журналист сознательно пошел проголосовать дважды.Голосование по поправкам в Конституцию началось в четверг, 25 июня, на всей территории России. Основной день — 1 июля.