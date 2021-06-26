Злоумышленник, находясь в 1-м Самотечном переулке, незаконно завладел припаркованным транспортным средством «Фольксваген», стоимостью около 1 миллиона рублей...

Сотрудники ДПС ГИБДД УВД по ЦАО ГУ МВД России по г. Москве задержали молодого человека, находящего в алкогольном опьянении, подозреваемого в неправомерном завладении автомобилем каршеринга «Фольксваген».Установлено, что злоумышленник, находясь в 1-м Самотечном переулке, незаконно завладел припаркованным транспортным средством «Фольксваген», стоимостью около 1 миллиона рублей, принадлежащего одной из каршеринговых компаний. При помощи чужого аккаунта в мобильном приложении он открыл автомобиль, привел двигатель в рабочее состояние и совершил движение по дорожно-уличной сети столицы.В ходе несения службы сотрудники ГИБДД на Кожевнической улице остановили вышеуказанное транспортное средство. При этом был выявлен факт нахождения водителя в алкогольном опьянении. Также молодой человек предъявил водительское удостоверение на чужое имя. Полицейские задержали подозреваемого. Им оказался 20-летний приезжий. С его слов, он совершил угон данного транспортного средства без цели хищения.В отношении задержанного был составлен протокол об административном правонарушении по части 3 статьи 12.8 КоАП РФ «Управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения, передача управления транспортным средством лицу, находящемуся в состоянии опьянения». Впоследствии судом в отношении задержанного в качестве наказания был наложен административный арест на 10 суток.Также по данному факту отделением дознания ОМВД России по Тверскому району возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 166 УК РФ «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.Пресс-служба УВД по ЦАО(495) 600-11-60