Случаев заболевания среди населения области клещевым вирусным энцефалитом, клещевым иксодовым боррелиозом, а также моноцитарным эрлихиозом и гранулоцитарным анаплазмозом человека не зарегистрировано.
По информации регионального Роспотребнадзора, на прошлой неделе за медицинской помощью обратились 195 человек, пострадавших от укуса клеща. Среди них 42 ребенка. Всем оказана медицинская помощь.
В лаборатории ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Владимирской области» исследовано 88 клещей, доставленных населением. Выявлено 12 случаев клещевого боррелиоза.
Случаев заболевания среди населения области клещевым вирусным энцефалитом, клещевым иксодовым боррелиозом, а также моноцитарным эрлихиозом и гранулоцитарным анаплазмозом человека не зарегистрировано.
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