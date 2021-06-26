Случаев заболевания среди населения области клещевым вирусным энцефалитом, клещевым иксодовым боррелиозом, а также моноцитарным эрлихиозом и гранулоцитарным анаплазмозом человека не зарегистрировано.

По информации регионального Роспотребнадзора, на прошлой неделе за медицинской помощью обратились 195 человек, пострадавших от укуса клеща. Среди них 42 ребенка. Всем оказана медицинская помощь.В лаборатории ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Владимирской области» исследовано 88 клещей, доставленных населением. Выявлено 12 случаев клещевого боррелиоза.Случаев заболевания среди населения области клещевым вирусным энцефалитом, клещевым иксодовым боррелиозом, а также моноцитарным эрлихиозом и гранулоцитарным анаплазмозом человека не зарегистрировано.ФОТО: