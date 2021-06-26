Ракетный эсминец USS Ross ВМФ США в данный момент направляется в акваторию Черного моря.

Ракетный эсминец USS Ross ВМФ США в данный момент направляется в акваторию Черного моря.Судно готовится принять участие в ежегодных многонациональных военных учениях Sea Breeze, которые пройдут на украинской территории и в акватории Черного моря. Об этом сообщили в американском посольстве в Киеве.Начало учений запланировано на 28 июня, а закончатся они 10 июля. В сообщении американского посольства в Twitter говорится, что в маневрах примут участие более 30 стран. Ожидается, что участниками учений станут 5 тысяч военнослужащих, и будут задействованы 32 корабля и 40 самолетов.Ранее российское посольство в Вашингтоне выступило с призывом к США и их союзникам не отрабатывать военные действия в Черноморском регионе во избежание повышения рисков "непреднамеренных инцидентов". Кроме того, в российской дипмиссии отметили, что факт проведения этих учений станет поощрением "милитаристских настроений в Киеве".Кроме того, 23 июня в Министерстве обороны России сообщили, что возле российских берегов в Черном море произошел инцидент, который мог повлечь за собой серьезные международные проблемы. Около 12 часов дня британский эсминецDefender пересек государственную границу России. Судно вошло в российские территориальные воды на глубину в три километрав районе мыса Фиолент.Российские пограничники предупредили британский экипаж о том, что в случае дальнейшего продвижения в воды России против эсминца будет применено оружие. Defender предупреждение проигнорировал. Тогда сторожевой корабль "выполнил предупредительную стрельбу", а самолет Су-24М — предупредительное бомбометание по курсу движения эсминца. В результате вторжение было остановлено российскими моряками. Эсминец же покинул территориальные воды России уже в 12:23.