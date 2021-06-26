По мнению экономиста Сергея Чалого, попытка доказать свое право на абсолютную власть завела Александра Лукашенко в тупик.

По мнению экономиста Сергея Чалого, попытка доказать свое право на абсолютную власть завела Александра Лукашенко в тупик.В том, что сейчас происходит в Белоруссии, виноваты власти, считает эксперт. По его мнению, политики в республике решили, что, усиливая репрессии, смогут чего-то добиться. Если они откажутся от такого сценария, то это будет расцениваться как признание невозможности достижения главной цели.Единственное решение для Александра Лукашенко и его окружения в сложившейся ситуации – заставить всех несогласных с действующим режимом покинуть республику. Однако это очень сложно, и вряд ли это когда-нибудь произойдет, отметил Чалый.Эксперту очевидно, что президент Белоруссии, одержимый конечной целью, загнал себя в ловушку. По словам Чалого, политик выбрал путь, в котором не был прописан вариант, каким образом достичь желаемого."При этом нет возможности открутить назад, все мосты сжигались осознанно на этом пути", – подчеркнул экономист.Напомним, ранее Сергей Чалый , что произошло то, чего так боялся Александр Лукашенко. По мнению экономиста, президент Белоруссии перешел "красную линию", о которой так много говорил. Мол, он оказался в кругу политиков-изгоев, что для него тяжело и болезненно.