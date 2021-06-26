Все дороги ведут в сеть. Чему удивлялись пользователи, чем делились? Наш эфир продолжит еженедельный сетевой обзор. Репосты, лайки и комментарии изучила Мария Платанюк.

Все дороги ведут в сеть. Чему удивлялись пользователи, чем делились? Наш эфир продолжит еженедельный сетевой обзор. Репосты, лайки и комментарии изучила Мария Платанюк.Жареное солнце, водяной из Теренеево, детективная история о колпачках и плавучая карусель в Судогде. О ярком сетевом расскажу прямо сейчас.Утомленные солнцем. Лейтмотив сети на этой неделе. Это пляжи из группы «Природа Мстёра». А это новая точка для охлаждения из вязниковского паблика. Комзяковские пруды, чистая вода и тарзанки. Тему беспощадного зноя продолжают фото из владимирского «Подслушано». Жара никого не щадит, ни медведей, ни светофоры. На одном из переходов «пешеход» - с ног на голову. «Перегрелся», - пишут пользователи.В поединке с жарой уступает даже тяжёлая техника.В ленту - и жареное солнце больших городов. Владимир. Плюс 40 на табло.А в «Подслушано Судогда» - забавы на плавучей надувной карусели. В сообществе замечают: судогодские парни ещё и не на такое способны. В общем, только солнце, только небо и река.Впрочем, отдыхая на водоемах, главное - помнить о безопасности. Своей и, конечно же, детей.А вот на что ещё способна жара? Смотрим вместе. Признание из Теренеево.- Я водяной, я водяной. Никто не водится со мной.Градус возмущения пассажиров владимирских автобусов всё выше. Страсти накаляются, как и крыши. С перевозками - очередной кризис. А у людей - претензии и к подвижному составу. 26-й маршрут. Держаться тем, кто едет стоя, не за что.«Вязники наш город» делится новостями благоустройства. На Трудовой горе монтируют опалубку будущей пешеходной дорожки. Её выложат брусчаткой. Кипит работа и на улице Горького. Там начался долгожданный ремонт дороги. В небе над Вязниками - борт авиалесоохраны на малой высоте. В объектив Игоря Федотова попал АН-2. 1978-го года выпуска. Действительно, такое лето заставляет контролировать пожарную обстановку в лесах с удвоенной силой. А в Гусе в кадр попала санавиация. Вертолёт приземлялся на территории больничного городка.Куда пропадают колпачки с золотников колёс автомобилей? Этот вопрос возник у владельцев машин сразу в нескольких пабликах. Ответ - в «Подслушано в Гусе».- Вот, друзья, примерно за часа три вот столько у нас колпачков.У детей новый тренд. Добычу они предлагают сдавать в шиномонтаж или продавать в сети. Сказать, что водители злы, - ничего не сказать. Похожая история - и в «АлексАвтоЛайф».В ковровском паблике - «половинчатая» зебра на Муромской. Ваши варианты, как переходить дорогу? А в «Подслушано Суздаль» жители благодарят дорожных рабочих. Несмотря на жару, они добрались и до улицы Завражной в Сновицах. В «Палате №33»- чудеса покоса в Собинке на Красноборской. Территория - в ведении разных ЖКХ.А вот середина - ничья. «Лучше бы и не косили», - иронизируют пользователи.Судогодский паблик приглашает в новое путешествие. На подворье Свято-Боголюбского монастыря в Спас-Купалище. А суздальское сообщество делится удивительными кадрами с коптера на скорости. Старинная церковь села Весь. Та самая, рядом с которой недавно делала остановку «Музыкальная экспедиция».В полёт приглашают в Гороховце. Рассвет над рекой Клязьма. Автор видео – Alex Crash.В «Подслушано Судогда» набирает просмотры видео про козла на привязи, который гоняется за собакой. А пёс успешно троллит рогатого.«Киржач онлайн» приглашает полюбоваться сказочным конём в зарослях люпина.Ну а далее - лось, который перебегает дорогу в «Подслушано Ковров». 24 тысячи прoсмотров. Хроники животного мира - традиционно в группе «Береги природу» Владимирская область». Вот пёстрый дятел кормит своих птенцов, скворец чистит пёрышки, хищник полевой лунь вылетел на охоту. Здесь же - ужин бобра. Зверя удалось снять очень близко. А в финале - милые и умные птички. Место действия - Киржач. Пользователи шутят: флэшмоб «Переведи уточек!» продолжается по всей стране.Ваших ярких фото и видео мы, как обычно, ждём по номеру «вестийного» WhatsApp. Самое интересное из онлайна обсудим офлайн ровно через неделю. До встречи.