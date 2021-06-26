Датская компания Lego заявила о переходе на экологичное производство.

Датская компания Lego заявила о переходе на экологичное производство, сообщает Лента.ру.Инициатива Lego позволит удовлетворить просьбы покупателей конструктора снизить выбросы с заводов компании, а также добиться, чтобы каждая деталь из переработанного пластика была безопасной для природы и основной целевой аудитории — детей.Отметим, многие бренды уже давно используют для своих изделий переработанный пластик. Из него делают одежду и даже баскетбольные мячи."Лебединое озеро", таково название работы, делали к неделе экологии. Балерина полностью создана из вторсырья.Однако проблема мусора в регионе всё ещё является ключевой.