Завершено расследование уголовного дела в отношении 22 и 17-летнего местных жителей. Молодые люди обвиняются в краже, совершенной группой лиц по предварительному сговору. По данным УМВД,

Завершено расследование уголовного дела в отношении 22 и 17-летнего местных жителей. Молодые люди обвиняются в краже, совершенной группой лиц по предварительному сговору. По данным УМВД, весной прошлого года ковровчане слили 35 литров бензина из чужого автомобиля, припаркованного на одной из улиц районного центра. По словам злоумышленников, топливо они планировали использовать для поездок на своей машине.