Экономист Лев Марголин заявил, что власти Белоруссии не изменяет свое поведение после санкций Европейского союза.

Экономист Лев Марголин заявил, что власти Белоруссии не изменяет свое поведение после санкций Европейского союза.О новых ограничениях стало известно на днях. Под санкции попал белорусский экспорт калийных удобрений и нефтепродуктов. В Евросоюзе пояснили, что они стало ответом на многочисленные нарушения прав человека, репрессии против журналистов и оппозиционеров и принудительную посадку в Минске самолета Ryanair и последовавшее за ней задержание бывшего главреда телеграм-канала Nexta Романа Протасевича.Экономист Лев Марголин заявил, что ограничения никак не повлияют на властей республики. По его мнению, руководство "будет продолжать закручивать гайки". Специалист отметил, что, с одной стороны, режим главы Белоруссии Александра Лукашенко вынужден идти на уступки, чтобы смягчить гнев Запада, с другой, – следить, чтобы эти уступки не воодушевили оппозицию и не привели к новым масштабных акциям протеста.Министерство иностранных дел Белоруссии пообещало в скором времени ответить на санкции Евросоюза. Представители ведомства заверили, что жесткие меры будут вводиться постепенно. Марголин усомнился в том, что Минску удастся как-то задеть объединение. Специалист предположил, что ответные ограничения могут только ухудшить ситуацию в белорусской экономике. "Что власти могут сделать – запретить импорт товаров? В ЕС этого даже не заметят", – сказал эксперт.