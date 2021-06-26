О пожаре спасателям сообщили сегодня, в 10:00.

О пожаре в многоквартирном жилом доме по улице Московской,13 в Петушках спасателям сообщили сегодня в 10:00. На момент прибытия пожарных наблюдалось открытое горение из окна квартиры на 5-м этаже 5-этажного дома. Сотрудниками МЧС было сформировано 2 звена газодымозащитной службы для тушения пожара и эвакуации людей. Пожарные не дали огню распространиться по всей квартире и ликвидировали горение на площади 20 кв. м. Погибших и пострадавших нет. Эвакуировано 30 человек из них 8 детей. К ликвидации пожара привлекались 5 единиц техники, 16 человек личного состава. Дознаватели МЧС России устанавливают причину пожара.