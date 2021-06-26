Об этом сообщили в пресс-службе администрации области.

Из-за аномальной жары, которая установилась в центральной части России на прошлой неделе, в Суздальском районе Владимирской области зафиксированы перебои с водой. Об этом сообщили в пресс-службе областной администрации.Сейчас жителям нескольких сел воду подают по графику. Всего на территории района эксплуатируется 72 артезианские скважины. Среднесуточный расход воды составляет порядка 3 500 кубических метра в сутки. После того, как установилась жара, потребление воды выросло на 40 % или на 1 400 кубических метров в сутки.«Администрация района разработаны временные графики подачи воды. В населенные пункты организован подвоз питьевой воды в дневное время в соответствии с поступающими заявками от жителей», - отмечают в пресс-службе.Села, где возникли проблемы с водой:Павловское, Гавриловское, Семеновское Красное, Торчино, Барское Городище, Кутуково, Кидекша.