В ночь на 26 июня возле одного из частных домов на улице Лермонтова в городе Кохмы Ивановской области произошла стрельба. Несколько человек в итоге попали в реанимацию. Один – с ..

В ночь на 26 июня возле одного из частных домов на улице Лермонтова в городе Кохмы Ивановской области произошла стрельба. Несколько человек в итоге попали в реанимацию. Один – с огнестрельным ранением в грудь – погиб. Один из подозреваемых, который мог быть причастен к этим кровавым разборкам, был задержан правоохранительными органами. Возбуждено уголовное дело, ведется поиск других участников стычки. По предварительным данным, причиной ссоры, закончившейся стрельбой, могли стать имущественные споры.