Ведомство опубликовало экстренное предупреждение.

МЧС опубликовало экстренное предупреждение в связи с грозой и дождем на территории Владимирской области 26 и 27 июня.Как сообщили в пресс-службе ведомства, погода начнет ухудшаться в ближайшие 1-3 часа. Ветер во время грозы может усилиться до 20 метров в секунду.Спасатели предупреждают о рисках возникновения ЧС, связанных с обрывом линий связи и проводов, нарушениями в работе коммунальных систем, увеличением количества ДТП, а также с повреждением сельскохозяйственных культур.Жителей просят быть внимательными и осторожными. После грозы аномальная жара в регионе не спадет.