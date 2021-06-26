Школьник из Красной Горбатки вернулся из путешествия по Карелии. Его мечту осуществил секретарь регионального отделения «Единой России» Владимир Киселев.

Школьник из Красной Горбатки вернулся из путешествия по Карелии. Его мечту осуществил секретарь регионального отделения «Единой России» Владимир Киселев.11-летний Даниил Безукладнов вернулся из Карелии. Позади целое путешествие, которое он проделал вместе с мамой и старшим братом. Владимир встретил юного путешественника 30-градусной жарой. Даниил признается — в Карелии было прохладней, но намного интересней.Даниил Безукладнов, житель поселка Красная Горбатка:- Мне очень понравилось. Мы ездили на остров Кижи. В Мраморный парк. И еще мы плавали по реке на лодке. Мне больше всего понравилось плавать по реке на лодке. Потому что мы там гребли сами. Там были пороги, было весело.В маршрутной карте Даниила были и Рускеала-парк, водопад Кивач, уха, макароны по-флотски. И даже ретро-поездНастоящий романтик, говорит про младшего сына Елена Безукладнова. Даниил любит путешествовать на поездах. До Карелии уже были поездки, но эта оказалась самой масштабной и красочной. Под впечатлением от Карелии осталась вся семья.Елена Безукладнова, жительница поселка Красная Горбатка:- Мы привыкли на машине ездить, а тут пришлось много ходить. В Петрозаводске большая набережная, пришлось много ходить, но зато красоты. Спасибо всем, кто осуществил мечту ребенка. Он очень хотел, тем более на поезде, на дальнее расстояние.О мечте Даниила о таком путешествии Елена узнала в прошлом году и написала его желание на официальном сайте Всероссийской акции проекта «Мечтай со мной». Мечту ребенка осуществил секретарь регионального отделения «Единой России» Владимир Киселев. В декабре прошлого года он подарил школьнику из Красной Горбатки сертификат на троих человек на путешествие в Карелию.Владимир Киселев, секретарь регионального отделения партии «Единая Россия»:- Очень приятно помогать людям, а вдвойне приятно помогать детям. Очень здорово, что Даниил смог съездить с нашей поддержкой в Карелию, на поезде, как он хотел. До Нового года еще далеко, но мы с вами знаем, что у нас с вами будет «Елка желаний». На этой Ёлке будет много желаний от детей, и мы с вами понимаем, что наши финансовые возможности, финансовые возможности партии «Единая Россия» ограничены. Поэтому нам бы хотелось, чтобы было как можно больше меценатов, которые бы помогали нашим детям в реализации их желаний.А в планах Даниила Безукладнова теперь вместе с мамой и старшим братом отправиться на поезде на юг. И он уже готов к новому путешествию.Екатерина Гусева. «Вести-Владимир».