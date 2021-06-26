У подозреваемого был изъят прекурсор психотропного вещества – амфетамина, общей массой свыше 8 килограммов, сам амфетамин и жидкость, содержащая в своем составе данное психотропное вещество...

Сотрудники ОНК УВД по Зеленоградскому АО ГУ МВД России по г. Москве задержали 34-летнего ранее судимого мужчину, подозреваемого в незаконном хранении амфетамина и его прекурсора.В доме по месту жительства злоумышленника в Московской области полицейскими были обнаружены свертки с неизвестным содержимым. Согласно проведенному исследованию изъятое является прекурсором психотропного вещества – амфетамина, общей массой свыше 8 килограммов. Также у подозреваемого был изъят сам амфетамин, массой свыше 3 граммов, и жидкость, массой свыше 240 граммов, содержащая в своем составе данное психотропное вещество (масса сухого остатка вещества составит свыше 14 граммов).Следствием и дознанием по Зеленоградскому АО ГУ МВД России по г. Москве возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных частью 2 статьи 228.3 УК РФ «Незаконные приобретение, хранение или перевозка прекурсоров наркотических средств или психотропных веществ, а также незаконные приобретение, хранение или перевозка растений, содержащих прекурсоры наркотических средств или психотропных веществ, либо их частей, содержащих прекурсоры наркотических средств или психотропных веществ» и частью 2 статьи 228 УК РФ «Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные приобретение, хранение, перевозка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества». В отношении фигуранта избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.Пресс-служба УВД по Зеленоградскому АО(499) 731-94-31