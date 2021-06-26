На 293-290 километрах Оки проводится углубление дна. Такие же работы проводятся на 207-204 километрах Оки.

Как сообщает портал "Муром 24", суда технического флота Муромского района водных путей продолжают работы на судовом ходу крупнейшей реки Владимирской области.На 293-290 километрах Оки, на Санчурском перекате, проводится углубление дна силами земснаряда «Московский-702», мотозавозни «МЗ-12» и брандвахты Б-103. Такие же работы проводятся на 207-204 километрах Оки на Угольновском перекате. На Карачаровском перекате, на 223-221 километрах реки, теплоход «Промерный-7» занимается измерением глубин.Кроме того, речники занимаются очисткой акватории Оки от мусора — подобные работы проводятся на реке систематически. Помимо прочего, на окских берегах близ Мурома появляются новые специальные береговые знаки для проходящих судов и ремонтируются старые.