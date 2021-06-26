Гражданка, находясь в помещении Многофункционального центра, на просьбу о соблюдении требований санитарно-эпидемиологического режима стала вести себя неадекватно...

25 июня в территориальный отдел полиции Северного округа г. Москвы поступил вызов из Многофункционального центра, расположенного на улице Куусинена. Заявительница сообщила, что женщина, находясь в помещении центра, на просьбу работников учреждения о соблюдении требований санитарно-эпидемиологического режима не реагирует, ведет себя неадекватно.На место происшествия незамедлительно прибыл наряд полиции. На требования стражей порядка о прекращении противоправного поведения гражданка начала вести себя агрессивно, кричала, несколько раз ударила по ноге сотрудника полиции и укусила второго правоохранителя.Для дальнейшего разбирательства женщина была доставлена в отдел полиции, где в отношении нее были составлены административные протоколы по статьям 3.18.1 Кодекса г. Москвы об административных правонарушениях «Нарушение требований нормативных правовых актов города Москвы, направленных на введение и обеспечение режима повышенной готовности на территории города Москвы» и 19.3 КоАП РФ «Неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции».Материалы по применению насилия в отношении сотрудников переданы в органы следствия для принятия процессуального решения.Пресс-служба ГУ МВД России по г. Москве