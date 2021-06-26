Эвакуировать людей на берег. Сотрудники МЧС отработали действия при происшествиях на воде. Тренировка прошла в акватории Оки. По легенде в районе автомобильного моста маломерное судно

Эвакуировать людей на берег. Сотрудники МЧС отработали действия при происшествиях на воде. Тренировка прошла в акватории Оки. По легенде в районе автомобильного моста маломерное судно столкнулось с катером-топливозаправщиком. В результате судно перевернулось и затонуло. На борту находилось 12 человек. Четырех спасли, остальные погибли. Позже загорелся и топливозаправщик. Спасатели эвакуировали пострадавших, в том числе команду загоревшегося