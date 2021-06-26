Иран – первое государство Ближнего Востока, где произвели российскую вакцину.

Иран – первое государство Ближнего Востока, где произвели российскую вакцину.Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) сообщил о производстве тестовой партии вакцины от коронавируса "Спутник V" (Гам-КОВИД-Вак) в Иране совместно с фармацевтической компаниейActoverco. Препарат будет использоваться для исполнения национальной программы вакцинации на территории страны.Стоит отметить, что на сегодняшний деньГам-КОВИД-Вакзарегистрирован в 67 странах мира с общим населением 3,5 миллиарда человек. "Спутник V" – одна из наиболее безопасных и эффективных вакцин против коронавируса. Об этом свидетельствуют данные регуляторов Аргентины, Сербии, Бахрейна, Венгрии, Мексики и других государств.Гам-КОВИД-Вак создан на проверенной и хорошо изученной платформе аденовирусных векторов человека, использует два разных вектора для двух прививок в ходе вакцинации. Это обеспечивает более продолжительный иммунитет, чем препараты, использующие тот же механизм доставки для обеих прививок."Спутник V" уже играет важную роль в защите населения страны против коронавируса, и производство внутри страны поддержит усилия властей Ирана в борьбе с пандемией", – отметил гендиректор РФПИ Кирилл Дмитриев.Напомним, ранее "Дни.ру" , что вакцина "Спутник Лайт" вышла в гражданский оборот. По словам главы российского Минздрава Михаила Мурашко, этот препарат будет выпускаться для вакцинации уже переболевших коронавирусом граждан, а также для повторной вакцинации тех, кто сделал прививку относительно давно.