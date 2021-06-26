Ежегодный многодневный пробег приурочен к Международному дню борьбы с наркоманией.

Ежегодный сверхмарафон «Дети против наркотиков! Я выбираю спорт!» приурочен к Международному дню борьбы с наркоманией, который отмечается 26 июня. Мероприятие посвящено памяти генерал-лейтенанта милиции Александра Сергеева – легендарного борца с наркопреступностью, стоявшего у истоков создания органов по борьбе с незаконным оборотом наркотиков, и врача с мировым именем, сверхмарафонца Эдуарда Яковлева.Юные спортсмены в сопровождении тренеров с лозунгом «Спорту – ДА! Наркотикам – НЕТ!» преодолевают десятки километров по территории нескольких регионов страны, призывают к здоровому образу жизни и отказу от пагубных зависимостей.Накануне легкоатлеты посетили Владимирскую область. Маршрут прошел по Кольчугино, Суздалю и Владимиру. Во всех трех городах безопасность участников и правопорядок на мероприятии обеспечивали сотрудники полиции.На встречах-митингах, обращаясь к спортсменам, правоохранители и представители органов местного самоуправления отметили, что подобные мероприятия помогают популяризации здорового образа жизни, особенно, среди подрастающего поколения.Участникам марафона пожелали успехов, хорошего настроения, сил и терпения.Завершится марафон в Москве сегодня, в Международный день борьбы с наркоманией.