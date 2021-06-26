Приехал Путин в Штаты, заходит в Овальный кабинет и видит везде цветы разные, а посередине кактус одинокий стоит. Путин спрашивает Буша: - А что это у тебя везде цветы разные и кактус какой-то дохлый стоит. Буш отвечает:
- Так цветы, это моя американская. цветущая молодежь, а кактус это твоя - российская.
Вдруг срочный звонок, Буш отлучается на пару минут, когда возвращается видит следующую картину - Все цветы помяты, изломаны, а кактус как стоял так и стоит.
- А что это тут произошло, - спрашивает Буш.
А Путин отвечает:
- А это я на твою молодежь х... положил, а ты вот попробуй на мою положи.
еще анекдот!