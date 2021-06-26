На станции метро Солнцево Солнцевской (желтой) линии Московского метрополитена на пути упал пассажир. О том, что с ним стало после, не уточняется. Известно, что на время поезда перестали ..

На станции метро "Солнцево" Солнцевской (желтой) линии Московского метрополитена на пути упал пассажир. О том, что с ним стало после, не уточняется. Известно, что на время поезда перестали ходить от станции "Рассказовка" до станции "Говорово". Позже движение удалось восстановить.