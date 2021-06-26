Этот дом - отражение истории Мурома, его гордость и большая боль, рассказывает директор музея Альбина Анучкина.

Этот дом - отражение истории Мурома, его гордость и большая боль, рассказывает директор музея Альбина Анучкина. В этом году у дома - печальный юбилей: 10 лет как он закрыт для посетителей. Все это время идет реконструкция. Уже укреплены фундаменты по всему периметру, и, наконец, начались работы внутри дома. Альбина Анучкина - директор "Муромского историко-художественного музея": «Заливаются перекрытия, железобетонные перекрытия, демонтируются старые конструктивные приспособления. Здание начинает обретать, тот силуэт , в который мы будем вписывать экспозицию».Городская усадьба принадлежала купцам первой гильдии Зворыкиным. Они владели пароходной компанией на Оке и торговали зерном. Дом построил прадед знаменитого Владимира Зворыкина - "отца" телевидения. Смотря из этих окон, он впервые задумался о передаче изображения на расстояние. В годы советской власти он побывал и коммуналкой, и складом, и речной станцией. Сейчас сотрудники музея стараются максимально воссоздать первозданный вид дома. Здесь сохранят дубовые перекрытия. Старинные двери, решетки, перила и печи - отреставрируют. Уже идет детальная проработка экспозиций, спланированы все помещения. Один из вопросов - цвет стен, возможно, они будут темными, как сто лет назад. Альбина Анучкина, директор "Муромского историко-художественного музея": «Делала со специалистами вот такие шурфы на стенах. Вот видите, был обнаружен вот такой цвет, темный-темный морской цвет, почти черный».Осмотр дома начнется с северной части, там сделают новую лестницу для удобства гостей музея. Второй и третий этажи полностью отдадут под экспозиции, это около восьмисот квадратных метров. Часть экспонатов разместят и в цокольном этаже. Территорию бывшего сада Зворыкиных благоустроят, склоны укрепят, высадят деревья. Альбина Анучкина, директор "Муромского историко-художественного музея": "Уже разметка сделана частично. Это рябины, мелколистную липу, яблони, но в основном яблони будет декоративные, не плодоносящие».Весь дом - большая загадка, рассказывают историки. Во время реконструкции обнаружили печь, которая была скрыта в советское время. Оказалось, что дом строили в несколько этапов. Сотрудники музея опасаются , что работы затянутся. Не хватает средств. Но в этом году появилась надежда: Муром войдет в состав Золотого кольца России, заявил в Послании Федеральному собранию Президент Владимир Путин. Возможно, появится и дополнительное финансирование. Экскурсия по древнему Мурому без посещения Дома Зворыкиных будет неполной.Екатерина Таманова, Илья Хлудов. "Вести Владимир".