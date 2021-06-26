Компания планирует создать более 200 рабочих мест.

В Муроме открыли по производству ориентированно-стружечных плит. Организация выпуска ОСП плит из древесного сырья разных сортов позволит сделать производство безотходным.«Впервые на российском рынке появилось перерабатывающее предприятие с инновационными экотехнологиями», − подчеркнул замгубернатора Александр Ремига.Объём инвестиций в новое предприятие составил 7 млрд рублей. Компания планирует создать более 200 рабочих мест. Завод будет выпускать 230 тысяч кубометров плит в год.«Мы планируем поставлять продукцию не только на внутренний рынок, но и зарубежным партнёрам. При этом на территории предприятия остаются свободные площади, которые в будущем позволят расширить производственные мощности», − подчеркнула директор компании ЗАО «Муром» Ольга Тихонова.