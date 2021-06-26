Работы проводит ФГБУ «Канал имени Москвы».

Технический флот Муромского района продолжает работы по расчистке и углублению дна Оки. Об этом рассказали в ФГБУ «Канал имени Москвы».На 293-290 километрах реки, на Санчурском перекате, силами земснаряда «Московский-702», мотозавозни «МЗ-12» и брандвахты «Б-103» проводится углубление дна. Аналогичные работы выполняются судами на Угольновском перекате, на 207-204 километрах. На Карачаровском перекате, на 223-221 километрах, теплоход «Промерный-7» замеряет глубину.Также компания занимается очисткой акватории от мусора.На берегах для судов устанавливаются специальные береговые знаки, а также ремонтируются старые корабли.