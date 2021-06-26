В 10.00 26 июня в МЧС сообщили о возгорании в квартире в городе Петушки. Горело на пятом этаже. Сотрудниками МЧС было сформировано два звена газодымозащитной службы для тушения пожара и

В 10.00 26 июня в МЧС сообщили о возгорании в квартире в городе Петушки. Горело на пятом этаже. Сотрудниками МЧС было сформировано два звена газодымозащитной службы для тушения пожара и эвакуации людей. Пожарные ликвидировали горение на площади 20 квадратных метров. Из дома пришлось эвакуировать 30 человек, из них восемь детей. Погибших и пострадавших нет. К